Без відкритого діалогу з громадою не вдасться погасити «сміттєву пожежу» у Львові, – Веремчук

Блокування звалищ та суспільне збурення спровоковані непрозорою діяльності виконавчої влади. Тому гасіння «сміттєвої пожежі» треба проводити не лише через конкретні дії, а й через відкритий діалог із львів’янами.

Про це під час дискусії у «Твоє місто» заявив керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук.

«Ми розуміємо, що поки нема нового полігону, заводу, єдиний вихід – пресувати сміття і вивозити його. Але перед тим, як купувати ангари, ставити комунальний прес, чиновники мали чітко розказати і показати громаді, що планують робити, як працюватиме пресувальна лінія. Якщо надавати повну інформацію, не буде ні маніпуляцій, ні домислів», – наголосив депутат.

Тож, на його переконання, владі зараз просто необхідно нарешті почати відверто говорити із містянами.

«Минулого тижня я зустрічався із мешканцями Рясного, активістами, людьми, які брали участь у блокуванні дороги на Рясне. І під час розмови вони визнали необхідність кожного пункту ухвали, яку депутати прийняли на сесії. Але після численних обманів вони не вірять, що все буде так гарно, як написано на папері. Та якщо з громадою спочатку відкрито говорити, а потім виконувати обіцяне, то проблем не буде. Натомість тепер нам потрібно гасити не лише «сміттєву пожежу», а й переконувати людей, що втратили довіру до влади, у необхідності того чи іншого кроку», – переконаний Веремчук.