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Аваков запевнив, що дію водійських посвідчень не скорочуватимуть

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що не має наміру скорочувати дію посвідчень водія до п’яти років

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, відповідаючи на питання в коментарях.

“Є світова практика щодо водійських посвідчень, і ми її будемо дотримуватись. Ніяких “кожні 5 років» не буде», – написав міністр.

Нагадаємо, вчора заступниця міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва повідомила, що Міністерство внутрішніх справ планує скоротити термін дії водійських посвідчень із 30 до 5-15 років та переглянути категорії транспортних засобів відповідно до вимог ЄС.

За словами заступника міністра, це дозволить перевірити здоров’я водіїв, а також переглянути категорії транспорту.