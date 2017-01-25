Засідання сесії Львівської міськради перенесли на невизначений термін

Сьогодні під час засідання колегії було прийнято рішення про перенесення засідання сесії Львівської міської ради, яке мало відбутись 26 січня, на невизначений термін.

«Враховуючи події, які відбувались під час останніх засідань сесії, депутати хочуть заслухати правоохоронні органи: керівників обласної прокуратури, національної поліції та СБУ – та отримати від них інформацію щодо вчинених ними дій з розслідування щодо осіб, які вривались на засідання з ножами», – повідомив керівник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський.

Про дату наступного засідання буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, жінки-депутати звернулись до правоохоронців із закликом забезпечити демократичні процеси в раді та захистити містян. «Зрив засідань сесій Львівської міської ради та тиск на депутатів під час прийняття рішень стали частим явищем вже протягом півроку. Конструктивна робота перестає бути можливою і важливі рішення не приймаються через те, що молодики спортивної зовнішності лобіюють чиїсь інтереси і блокують засідання. Такі «акції» стають дедалі небезпечнішими для присутніх у залі, серед яких, окрім депутатів та працівників ради, є журналісти та мешканці», – йдеться у зверненні.