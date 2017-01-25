За минулу добу в горах травмувалися п’ять туристів-лижників

Рятувальники спустили травмованих із схилів й передали медикам для надання подальшої допомоги

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

24 січня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гір Тростян, Політехнік та Захар Беркут надала допомогу п’ятьом травмованим туристам-лижникам.

Зокрема, мешканець селища Славського, 1994 року народження, отримав під час катання травму ключиці. Одеситка, 1997 року народження, травмувала праве плече.

Львів’янка, 1988 року народження, під час спуску травмувала праву ногу. Ще один одесит, 1985 року народження, а також мешканець м. Миколаїв, 1990 року народження, під час катання також травмували праву ногу, йдеться у повідомленні рятувальників.