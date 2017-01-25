Ювілей Центральної спілки українців у Німеччині (фото)

Цими днями Центральна спілка українців в Німеччині відзначила свій десятирічний ювілей. З цієї нагоди в Берліні відбулися урочистості, що проходили упродовж двох днів і на які зібралися активісти Спілки та українці з Батьківщини.

Центральна спілка українців в Німеччині об’єднує понад три сотні наших активних земляків. Вони допомагають українцям підтримувати тісні, в тому числі культурні зв’язки між собою та Батьківщиною; збирають і передають в Україну гуманітарну допомогу; опікуються українськими воїнами, які проходять лікування та реабілітацію у госпіталях Німеччини; регулярно організовують літні табори для дітей українських воїнів, котрі загинули чи були поранені боронячи Україну від російського агресора тощо.

У програмі заходів – Служба Божа, наукові доповіді про роль російських мас-медіа у сприйнятті України в Німеччині, українське мовотворення на теренах Німеччини та художня виставка-доповідь про Трипільську культуру.

З концертною програмою виступали дитячий ансамбль «Пролісок» з міста Дубна Рівненської області, оперний співак і композитор Микола Сікора з Києва та місцеві виконавці – уродженці з України. Голову Центральної спілки Людмилу Млош від імені міністра закордонних справ України Павла Клімкіна привітав уповноважений представник Посольства України в Берліні.

На завершення святкування всі присутні мали добру нагоду відчути українську гостинність, скуштувати вареники, голубці, канапки з салом, вінегрет, підняти чарку «Української з перцем», а також стати учасником імпровізованого балу.

Фото Віталія Дубаса, спеціально для «Львівської газети»