Відтепер записатися на прийом до спеціалістів центрів зайнятості можна дистанційно

Відтепер користувачі сайту можуть дистанційно – через рубрику «Електронні послуги» – записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, обравши мету, дату та годину візиту. Таким чином особа може зарезервувати час на прийом до фахівця, з метою працевлаштування або отримання консультації з тимчасової зайнятості, вибору фаху, професійного навчання чи з юридичних питань.

Це не єдина послуга від служби зайнятості, що надається в режимі он-лайн. Зокрема, на каналі Львівського ОЦЗ у мережі YouTube і на веб-сторінці ЛОЦЗ (www.dcz.gov.ua/lviv) для працедавців сформований і постійно оновлюється каталог відеорезюме безробітних, у якому вже нараховується майже 470 самопрезентацій. Також діє база відеовакансій, завдяки якій пошуковці роботи мають змогу обрати різні варіанти працевлаштування й детально ознайомитися з напрямами діяльності та специфікою виробництва майже 50 фірм і компаній. Окрім того, з метою оперативного укомплектування вакансій, посадовці центрів зайнятості організовують он-лайн співбесіди для тих, хто шукає місце праці або ж пропонує його.

Запроваджені новації – це лише частина стратегії модернізації служби зайнятості. Уже в першому кварталі цього року запрацює новий сайт Державної служби зайнятості, до розробки концепції якого долучилися найкращі міжнародні експерти, у тому числі – представники МОП і ООН. Він буде найбільшим майданчиком для пошуку претендентів на роботу в Україні, адже дозволить створювати інтерактивні профілі користувачів та особисті веб-кабінети.

Водночас триває робота щодо створення Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості, тобто нової он-лайн технології швидкого пошуку і добору кадрів за запитами працедавців. Інновація сприятиме працевлаштуванню та побудові професійної кар’єри не лише студентській молоді і випускникам навчальних закладів, а й іншим категоріям населення, а також передбачатиме профорієнтацію, професійну діагностику в режимі он-лайн і дистанційне навчання потенційних працівників, відповідно до потреб ринку праці.

Львівський обласний центр зайнятості.