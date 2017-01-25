Українська збірна U-17 з перемоги стартувала на міжнародному турнірі з водного поло

Українська збірна U-17 з перемоги стартувала на міжнародному турнірі у м.Новаки (Словаччина). Цими змаганнями підопічні Сергія Колточіхіна та Євгена Наумчика розпочали перший етап підготовки до кваліфікаційних ігор Чемпіонату Європи з водного поло серед юніорів.

Нагадаємо, що відбір на Євро-2017 пройде з 11 по 14 травня у Манчестері (Великобританія), де синьо-жовта команда змагатиметься зі збірними Румунії, Великобританії, Ізраїлю та Литви.

А поки українській збірній належить показати свої сили у змаганнях з двома словацькими командами – KVP Kúpele Piešťany та KVP Nováky, а також польським Neptun Lodz.

Стартовий день міжнародного турніру (24 січня) українці розпочали з перемоги над KVP Piestchany з рахунком 13:10.

Українську збірну U-17 на турнірі представляють:

– семеро львів’ян (Нестор Бабський, Ярослав Куліков, Михайло Лісовий, Максим Осика, Володимир Булачек, Захар Федорко, а також Орест Джура – гравець «Динамо» – володаря Кубка та Суперкубка України серед чоловіків);

– п’ятеро харківських ватерполістів (Євген Шмигель, Михайло Казімір, Денис Удовенко, Єгор Івахно, а також Микита Бажинов – гравець збірної Харківської обл. – чемпіона України серед чоловіків);

– два маріупольці – Ігор Кечеджі та Богдан Дьяков;

– одесит Денис Гусаков і ватерполіст з Дніпра Кирило Макаров.

Найбільше голів у словацькі ворота забив одесит Денис Гусаков – чотири. Дублями відзначились Микита Бажинов, Орест Джура, Ігор Кечеджі. По одному голу на рахунку Максима Осики, Богдана Дьякова і Володимира Булачека.

Сьогодні, 25 січня, в українських ватерполістів насичений змагальний день: у ранковій грі вони зустрінуться з польським Neptun Lodz, а ввечері зі словацькою командою KVP Nováky. Сьогодні ж визначиться і переможець турніру.

Наталя Васьо