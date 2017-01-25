У п’ятницю у Львові відбудеться Форум місцевого самоврядування

У п’ятницю, 27 січня, у Львові відбудеться Форум місцевого самоврядування “Бюджет участі: ефективне партнерство влади і громади”.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Завданням Форуму є обговорення механізмів впровадження бюджету участі у містах; спільний аналіз досягнень та викликів; обговорення кращих практик в містах України, що вже почали впроваджувати бюджет участі та обмін досвідом з тими хто тільки планує використовувати цей механізм співпраці влади і громади.

Учасники дискутуватимуть, чи потрібний бюджет участі українським містам; розкажуть, які громадські ініціативи мають перспективу та як здійснювати якісний моніторинг виконання проектів.

Участь у Форумі візьмуть представники місцевого самоврядування, представники громадських об’єднань, громадські активісти та депутати місцевих рад.

Захід організований Інститутом Регіонального Розвитку за сприяння Департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації у рамках реалізації субгранту USAID проекту “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у наданні допомоги щодо запровадження бюджету участі на місцевому рівні в Україні. Проект “ЗМФІ-ІІ” реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

Форум відбудеться у конференц-залі “Панорама” готелю “Дністер”, (вул. Матейка, 6).