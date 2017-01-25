У одному з львівських магазинів за день сталось дві крадіжки

Працівники Франківського відділу поліції встановили особи зловмисника та зловмисниці, причетних до скоєння крадіжок.

У Франківський відділ поліції 24 січня з заявою про крадіжки продуктів харчування двічі звертався керуючий одного з магазинів.

Перший випадок стався близько 11.30 – з прилавку було викрадено продуктів харчування на більш ніж 250 гривень. Особу зловмисника поліцейські встановили – ним виявився 33-річний львів’янин.

Другий випадок стався близько 17.00. За подібних обставин жінка викрала у магазині продуктів на більше ніж двісті гривень. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна 26-річна львів’янка.

Наразі вирішуються питання кваліфікації цих злочинів згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.