У Львові зловмисник ошукав власника викраденої іномарки

Правоохоронці встановлюють обставини події, внаслідок якої чоловік позбувся 37000 гривень.

У Шевченківський відділ поліції надійшла заява від 37-річного львів’янина, який став жертвою шахрая. За словами чоловіка, 12 січня у нього викрали автомобіль «Тойота Кемрі». Через декілька днів йому зателефонував невідомий, який пообіцяв повернути транспортний засіб за винагороду.

Чоловік перерахував на вказаний зловмисником банківський рахунок 37000 гривень. Не отримавши назад автомобіль потерпілий звернувся до поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.