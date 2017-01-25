У Львові викрили двох зловмисників, які регулярно обкрадали супермаркети

Правоохоронці встановили, що чоловіки причетні до скоєння восьми крадіжок, шість із них були вчинені в одному і тому ж торговому закладі.

У Шевченківський відділ поліції 23 січня звернувся керівник супермаркету однієї із львівських торгових мереж. Він повідомив, що невідомі особи протягом грудня-січня вчинили низку крадіжок у магазині.

Як встановили правоохоронці, 20-річний місцевий мешканець чотири рази в обхід каси намагався винести з супермаркету продукти харчування.

Ще дві крадіжки у цьому ж магазині вчинив 30-річний львів’янин. У супермаркеті іншої торгової мережі зловмисник двічі спробував викрасти продукти. Причому того ж самого дня протягом однієї години.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії за усіма зазначеними фактами. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.