У Львові відкриють новий експериментальний театр

Сьогодні, 25 січня, відбулась прес-конференція з приводу майбутнього відкриття експериментального театру на території колишнього заводу.

На цьому заході, ініціатор відкриття, американський режисер Сез Баумрін розповів про всі особливості театру, про прем’єру «Чужинець на чужині», яка відбудеться 26 і 27 січня, а також про майбутні напрями розвитку театрального проекту і мистецького простору, інформує прес-служба ЛМР.

«Театр Гершом – це експериментальний театральний проект, побудований на поєднанні різноманітних форм мистецтва: музика, танець, візуальні мистецтва, акторська гра, спів. Використовуємо форму імпровізації та спільного пошуку.

Наша мета – розвивати творчий потенціал митців, акторів, танцівників, музикантів тощо, одночасно перетворюючи колишній завод на мистецьке середовище .

Ми ставимо собі ціль піднімати питання про суспільні і особистісні проблеми, шукаючи відповідь у формі театру чи поєднанні різних видів мистецтва; розвивати проект не тільки у контексті Львова, але й в контексті всієї України та налагодити співпрацю з міжнародними театральними спільнотами; підтримувати створену платформу у Львові на постійній основі»,- зазначив режисер.

Подальші завдання:

• Створити лабораторію дослідження театрального мистецтва енергію людського тіла та як психологічне явище. З цього приводу був проведений перший воркшоп «Visible and audible energy» за участі львівських акторів, танцівників і художників з використанням музики та свідомої імпровізації.

• Створити початковий театральний репертуар

• Створити експериментальні перформативні проекти

• Співпрацювати з акторами, танцівниками, фотографами, художниками, створюючи спільні проекти та надаючи простір для їхньої творчої реалізації.

• підтримувати створений простір у Львові на постійній основі.

• Зібрати кошти на розвиток проекту за допомогою краудфандингової кампанії на платформі «Спільнокошт», оскільки театр Гершом є ініціативою самих акторів й некомерційним проектом.