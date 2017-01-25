Уночі у Львові “швидка” з’їхала у кювет

Під час ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня, о 01:40, на вул. Бойківській, 54.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Львові по вул. Бойківська, 54 автомобіль швидкої медичної допомоги, з’їхав у кювет і не міг самостійно виїхати.

Пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-4 м. Львів за допомогою буксирувального тросу витягнуло автомобіль. Під час автопригоди ніхто не постраждав, йдеться у повідомленні рятувальників.