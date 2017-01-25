У Києві поліція затримала молодика з 7 кг марихуани в рюкзаку (фото)

За її продаж молодик планував виручити 350 тисяч гривень

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Києва затримали чоловіка з великою партією марихуани. Під час огляду його речей у 29-річного молодика правоохоронці вилучили банки та пакунки з марихуаною. Наркотичний засіб знаходився у спортивному рюкзаку затриманого. Загальна вага вилученої партії становить близько 7 кг.

Чоловік пояснив, що вилучений в нього наркозасіб він власноруч виростив і заготовив для подальшого збуту на території столиці. За свій «товар» дилер планував отримати 350 тисяч гривень.

Зараз правопорушника затримано. Відомості за вказаним фактом зареєстровано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вилучена марихуана скерована на експертизу. За її результатами буде вирішено питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності. За законодавством вказані протиправні дії караються позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Фото: департамент комунікації Національної поліції України