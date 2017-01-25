У Києві – перша смерть “від грипу”: померла жінка

У столиці на третьому тижні 2017 року (з 16 по 22 січня) зареєстрований перший летальний випадок від грипу.

Про це повідомили в Центрі контролю і моніторингу захворювань.

Глава держпродпотребслужби Києва Олег Рубан розповів “Сегодня”, що в столиці померла жінка середнього віку від пневмонії. “Зараз проводяться дослідження, щоб підтвердити грип. Жінка ставилася до групи ризику, страждала порушенням системи обміну речовин”, – розповів Рубан.

Це перший випадок в поточному епідсезоні. У минулому році за епідсезон від ускладнень після хвороби померло більше 50 осіб. У більшості випадків був підтверджений грип H1N1.