У Києві п’яний водій збив працівницю поліції, що оформляла ДТП

У Києві ввечері 24 січня під час оформлення ДТП по вулиці Електротехнічній в районі ринку Троєщина водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння збив працівницю поліції. Про інцидент повідомляє проект Вартові.Еспресо.

Згідно з повідомленням, п’яний водій в’їхав в групу людей, які стояли на проїжджій частині під час оформлення ДТП (правоохоронці виставляли знаки оформлення, коли сталося зіткнення – ред.).

Перед цим у вказаному районі зіткнулися автомобілі ZAZ Vida і DEO. На місце прибула поліція. Під час оперативної роботи водій автомобіля Volkswagen Transporter врізався в натовп.

Напарник постраждалої почав переслідування зловмисника. Його вдалося зупинити через кілька кілометрів.

На місці працює бригада швидкої допомоги. Жінку-водія госпіталізували в критичному стані. У неї кома та травма хребта. Дівчину поліцейську госпіталізували із забоєм колін. На місці працює слідчо-оперативна група. В той же час, водій, винуватець аварії, заснув за кермом.