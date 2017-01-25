У Києві 30 рибалок віднесло від берега на відірваній крижині (фото)

У Києві працівники ДСНС врятували з крижини 22 рибалок.

25 січня, о 9:19 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в районі острова Великий на відірваній від берега крижині знаходиться понад 20 рибалок.

До місця виклику вирушили водолази і рятувальники.

Завдяки злагодженим діям столичних рятувальників вдалося врятувати 30 рибалок, які перебували на відірваній крижині на відстані близько 40-50 метрів від берега. Рятувальна операція була завершена о 10:22.

На місці події було задіяно два відділення водолазно-рятувальної служби та два відділення пожежно-рятувальних підрозділів загальною чисельністю 20 осіб.

Загиблих і постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовилися.