У центрі Львова зловмисник викрав з автомобіля сумку з документами

Працівники поліції викрили злодія та вилучили у нього речові докази.

У Галицький відділ поліції 24 січня близько 21.30 з заявою про крадіжку звернувся 25-річний мешканець одного з сіл Яворівського району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля «Порш Каєн», який він залишив на вулиці Сніжній, було викрадено сумку з документами.

Як встановили правоохоронці, зловмисник викрав сумку, розбивши скло задніх дверей автомобіля. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний 34-річний львів’янин. Речовий доказ поліцейські у зловмисника вилучили.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, вирішується питання кваліфікації правопорушення згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.