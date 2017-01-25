У Биківні біля Києва вандали понищили польсько-український меморіал жертвам НКВД

Про це на сторінці у Фейсбук повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

“Під Києвом, у Биківні, сплюндровано український та польський меморіали жертвам НКВД. Вандали, які швидше за все зробили це у ночі, залишили сліди, схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій”, – написав він.

“Плюндрування пам’ятників у Биківні — провокація, яку намагалися представити як польську відповідь за Гуту Пеняцьку, – додає В’ятрович. – Але вандалізм, вчинений над польською частиною меморіалу виявив, що справжнім його виконавцем є третя сторона, зацікавлена в загостренні стосунків між українцями і поляками”.

Голова Українського інституту національної пам’яті вважає, що цей випадок має спонукати українців та поляків об’єднати зусилля не лише для захисту своїх пам’яток, але й щоб не допустити сіяння незгоди між нашими народами.

Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» створений на пам’ять жертв політичних репресій поблизу селища Биківня. Пам’ятка історії національного значення, з 2006 року має статус заповідника національного значення.

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 30-х — в 40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.

Нагадаємо, 10 січня у селі Гута Пеняцька, що на Львівщині, невідомі знищили пам’ятник полякам, що загинули 1944 року.

Правоохоронці з’ясували, що пам’ятний знак у селі Гута Пеняцька було пошкоджено внаслідок вибуху.