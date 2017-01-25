Сміття, накопичене у Львові, мають вивезти упродовж 7 днів, – рішення обласної комісії ТЕБ і НС

Упродовж семи днів зі Львова повинні вивезти сміття, що накопичилось на території міста. Для цього укладуть відповідні угоди із полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області, котрі виявили бажання приймати львівське сміття.

Таке рішення прийнято 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Зокрема, сьогодні упродовж дня за участі представників міської влади Львова та сприяння фахівців облдержадміністрації мають бути напрацьовані проекти угод щодо вивезення сміття на полігони Львівщини, зокрема узгоджені конкретна вартість та обсяги, інформує прес-служба ЛОДА.

“Львівська облдержадміністрація готова допомогти у координації дій та організації зустрічей з органами місцевої влади з цього приводу, – наголосив Олег Синютка. – Адже у нас дуже конкретна проблема – допомогти мешканцям Львова уникнути можливого екологічного лиха через сміття”.

Як розповів в.о. директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ОДА Назарій Романчук, на сьогодні із 11-ти великих сміттєвих полігонів в області, щонайменше, п’ять готові приймати сміття зі Львова. Зокрема, це Борислав, Дрогобич, Самбір, Червоноград, Миколаїв. За його словами, повний перелік контактів вже надісланий у профільне управління міської ради Львова.

Згідно із рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, відповідні угоди про вивезення ТПВ зі Львова на ці полігони мають бути підписані вже завтра.

“Ми встановили міській владі граничний термін у сім днів. За цей період вона повинна забезпечити вивезення усього сміття зі Львова на сміттєзвалища в області, з якими будуть укладені відповідні угоди”, – наголосив голова ОДА.