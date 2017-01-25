Розенко пояснив, чому в Україні маленькі пенсії

Українці отримують пенсію в два рази меншу, ніж могли б отримувати, а її розмір також дуже залежить від сплати податків громадянами країни, які не виплачуються повністю, або не в повному обсязі.

Про це розповів в ефірі телеканалу NewsOne віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Він пояснив, що пенсіонери могли б отримувати вдвічі більше, якби джерело пенсій було з усіх трьох пенсійних систем. А наразі надходження йдуть лише із солідарної системи.

“Тобто люди отримують в два рази меншу пенсію, ніж могли отримувати при працюючих трьох системах. Тобто солідарна система, з якої йде 60% коштів на пенсії, накопичувальна система (30%) і недержавне пенсійне страхування (10%)”, – пояснив Розенко і додав, що в цьому контексті немає сенсу підвищувати пенсійний вік.

Щодо підвищення пенсій, то, за словами Розенка, це станеться після того, як кожен працюючий українець почне в повному обсязі сплачувати всі необхідні податки.

“Ми розуміємо, що пенсіонери не можуть прожити на свою пенсію”, – констатував віце-прем’єр.