Роботи з реконструкції пл. Кропивницького розпочнуть до кінця лютого

У Львові оголосили конкурс на визначення підрядника з облаштування площі Кропивницького. Пропозиції прийматимуть до 30 січня, інформує прес-служб ЛМР.

Сам конкурс відбудеться 31 січня, а вже до 20 лютого повинні опрацювати заявки й оголосити переможця, а також укласти відповідний договір про виконання робіт.

Про це сьогодні під час апаратної наради міського голови розповіла керівник Галицької РА Ірина Іванчина. Вона також відзначила, що уже з 20 лютого можна буде розпочинати реконструкцію площі. На це цьогоріч у міському бюджеті передбачено 1,3 млн грн.