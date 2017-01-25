Протестувальники перекрили у Львові ще дві магістральні вулиці

Увечері у Львові протестувальники перекрили ще дві вулиці: Шевченка і Стрийську

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

Як зазначили у поліції, ці ділянки дороги, за словами заявниці, перекрили, щоб якось вплинути на завтрашнє голосування міської ради щодо сміттєперероблювальної лінії на Рясне.

На вулиці Стрийській, 270, приблизно 150 осіб безперервно ходять пішохідним переходом, таким чином унеможливлюючи рух автомобілів, повідомили у поліції.

Вулиця Стрийська. Фото: Патрульна поліція Львова

Близько 20.00 протестувальники на вул. Шевченка почали розходитись, тож рух там, за словами патрульних, невдовзі мають відновити.

Така ж ситуація і на вул Стрийській – люди розходяться, рух невдовзі обіцяють відновити.

Нагадаємо, сьогодні у Львові також перекрили рух на вул. Широкій.