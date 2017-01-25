ПриватБанк увійшов у рейтинг кращих світових операторів валютного ринку

ПриватБанк визнаний кращим українським банком – оператором ринку валютообмінних операцій у рейтингу Best Foreign Exchange Providers 2017, який проводить американський журнал Global Finance.

Як повідомили експерти видання, цю нагороду банк отримує вже 10 років поспіль – як визнання надійності банку та якості проведення розрахункових операцій.

“Банки, як і раніше, є основними постачальниками ліквідності на валютних ринках, – говорить Джозеф Д. Жиарпутто, видавець і президент Global Finance. – Банки також є цінними джерелами інформації та консультацій з валютних питань, зокрема для компаній, що працюють на ринках, що розвиваються, де існують постійно мінливі обмеження».

Переможцем глобального рейтингу операторів FOREX визнаний UBS. У Північній Америці кращим став банк Citi, в Азії DBS Bank, у Західній Європі UBS, а в Центральній і Східній Європі – Société Générale.