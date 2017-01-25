ПриватБанк став партнером Yoola – провідної багатоканальної мережі YouTube

ПриватБанк підписав угоду про співпрацю з провідною багатоканальної мережею YouTube і маркетингової платформою для взаємодії з лідерами думок – компанією VSP GROUP (бренд Yoola), що дозволить українським користувачам отримувати платежі на рахунки в ПриватБанку без додаткових комісій.

«Ми разом з компанією VSP GROUP (Yoola) відкриваємо можливість отримувати платежі на рахунки в банку найзручнішим способом без зайвого «головного болю» та витрат на комісії посередників, – говорить керівник бізнесу платежів і переказів ПриватБанку Олексій Путятін. – Отримання виплат через банк гарантує безпеку платежів. Найсучасніші технології і досвід роботи колективу банку дозволять нам зробити все можливе, щоб одержувачі коштів відчували себе в банку максимально комфортно, а виплати були проведені в найкоротші терміни”.

Про ПриватБанк

ПриватБанк – лідер українського ринку і входить до числа 20 найбільших банків у Східній Європі. ПриватБанк надає послуги більш ніж 25 млн клієнтів. Згідно з дослідженням ринку банківських послуг, проведеного GFK Україна, на кінець IV кварталу 2015 року 48,4% клієнтів українських банків скористалися послугами Приватбанку і кожен третій Українець (39,3% опитаних) вважають ПриватБанк своїм основним банком. Сьогодні більше 10 млн клієнтів використовують онлайн-платформу Приватбанку – Приват24, а понад 5,5 млн клієнтів використовують мобільний додаток Приват24.

O VSP Group Yoola

Yoola – медіакомпанія нового покоління, провідна багатоканальна мережа YouTube, яка створює і поширює розважальний контент на різних онлайн-платформах. Команда Yoola надає підтримку авторам, а також надає інструменти для створення контенту, розвитку каналів, збільшення аудиторії та ефективної монетизації для мережі з більш ніж 72 тисяч каналів. Канали на платформі Yoola збирають понад 500 млн передплатників і щомісяця генерують понад 7 мільярдів переглядів. Yoola – маркетингова платформа для взаємодії з лідерами думок, ми пропонуємо брендам і рекламодавцям найбільш ефективні інструменти органічної взаємодії з цільовою аудиторією, що дозволяє їм досягати бажаних маркетингових показників.