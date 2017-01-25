Представники Львівщини – переможці першого етапу міжнародного турніру із водного поло

У вівторок, 24 січня, у м. Новаки (Словаччина) розпочався міжнародний турнір із водного поло.

Стартовий день змагань українська збірна, у складі якої сім представників Львівщини, розпочали з перемоги над словацькою командою.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, у складі української збірної витсупають львів’яни Нестор Бабський, Ярослав Куліков, Михайло Лісовий, Максим Осика, Володимир Булачек, Захар Федорко, а також Орест Джура – гравець “Динамо”, володар Кубка та Суперкубка України серед чоловіків.

Також зазначимо, що сьогодні, 25 січня, в українських ватерполістів насичений змагальний день: вони зустрінуться з польським NeptunLodz та словацькою командою KVP Nováky. Сьогодні ж визначиться і переможець турніру.