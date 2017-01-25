Польща вимагає від України розслідувати випадок вандалізму у Биківні

Посольство Польщі в Україні скерувало до українського МЗС ноту з вимогою розслідувати факт вандалізму на польському військовому кладовищі у селищі Биківня під Києвом.
Про це повідомила у Twitter прес-секретар МЗС Польщі Йоанна Вайда.
Варшава “вимагає від української влади пояснень у зв’язку із фактом вандалізму на польському кладовищі” й встановлення осіб, що вчинили цей злочин.
Min. #Waszczykowski domagał się wyjaśnienia aktu wandalizmu w #Bykownia.
— MSZ RP🇵🇱 (@MSZ_RP) 25 січня 2017 р.
Нагадаємо, у Биківні біля Києва вандали понищили польсько-український меморіал жертвам НКВД.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.