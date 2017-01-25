Патрульна поліція Львова прозвітувала про рік роботи на дорогах державного значення (відео)

Торік, 25 січня 2016 року, на дороги Львівщини виїхали патрульні поліцейські Львова. У їхнє обслуговування перейшло 6 доріг державного значення: Львів – Шегині, Львів – Краковець, Львів – Рава-Руська, Жовква-Червоноград, Львів – Броди та Львів – Стрий – Сколе – Нижні Ворота на межі із Закарпатською областю. На 623 кілометрах автошляхів працюють сьогодні півсотні патрульних і 14 екіпажів, три стаціонарні пости.

Патрульні Львова забезпечують охорону громадського порядку на митних постах Львівщини – Краковець, Рава-Руська, Шегині. За цей рік вони провели понад півтисячі супроводів, зокрема екскурсії дітей, колони військової техніки, веломарафони, офіційні делегації, а також зустрічали на території Львівщини і супроводжували до рідного дому тіла загиблих героїв АТО. Інспектори взводу з обслуговування доріг державного значення відвідали дитячі будинки та школи в області.

Патрульні постійно допомагають водіям та пасажирам, які опинилися в скрутному становищі через несправність транспортних засобів.

За рік патрульні винесли майже 23 тисячі постанова за порушення правил дорожнього руху, склали протоколи на 868 нетверезих водіїв. Перевірили близько 85 тисяч транспортних засобів. На дорогах державного значення патрульні оформили понад 700 дорожнього транспортних пригод. Сталося – 440 ДТП з потерпілими.

Основною причиною аварії є необрання безпечної швидкості, недотримання дистанції, виїзд на зустрічну смугу та керування у нетверезому стані.

Патрульні затримували злочинців на автодорогах та автомобілі, які перебували у розшуку.