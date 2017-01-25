Неподалік центру Львова нетверезий водій скоїв ДТП та втік. Фото

Уночі, на службу 102 надійшов виклик про ДТП на вулиці Городоцькій. Інспектори прибули на місце та з’ясували, що автомобіль поїхав в невідомому напрямку.

Вони зв’язались з заявницею, яка повідомила, що водій наїхав на огорожу та можливо перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Проте, жінка не запам’ятала марку чи номерний знак автомобіля.

Патрульні оглянули місце події та знайшли логотип Renault та пошкодженні деталі транспортного засобу, який здійснив зіткнення з огорожею. Вони передали цю інформацію іншим екіпажам.



Незабаром транспортний засіб знайшли на вулиці Марка Вовчка, а неподалік знайшли і водія. Він перебував з очевидними ознаками стану алкогольного сп’яніння та пройшов тест, результат якого 1.57 проміле, що в декілька раз перевищує норму.



Інспектори склали на нього протоколи за керування автомобілем напідпитку, скоєння ДТП та залишення місця ДТП. Легковик був технічно несправним, його евакуювали, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.