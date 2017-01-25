Навчати львів’ян приїде професор британського вишу

Центр лідерства УКУ запрошує у лютому-березні на навчальну програму за участі професора Плімутського університету (Великобританія) Лукаса Монзані.

Про це повідомляє прес-центр УКУ.

Програма «Методи проведення наукових досліджень» відбудеться 28 лютого – 1 березня у Львові. Курс розроблений для соціологів, психологів та економістів, що проводять міждисциплінарні дослідження. Програма має на меті дати учасникам необхідні знання про кількісні та якісні методи проведення наукових досліджень.

Програма створена для дослідників, науковців, представників аналітичних центрів.

Проводитиме курс Лукас Монзані – професор Плімутського університету (Велика Британія), науковий співробітник університету у Валенсії (Іспанія) та Франкфурті (Німеччина).

Участь у програмі є безкоштовною. З умовами участі можна ознайомитись тут.

Викладання відбуватиметься англійською мовою, тож умовою участі є володіння нею на рівні upper-intermediate і вище.

За оновленнями щодо програм та детальнішою інформацією можна слідкувати на сторінці Центру лідерства УКУ у Facebook.

Довідка

Завданням дослідницького та методологічного Центру лідерства УКУ є дослідження феномену лідерства в Україні та розробка методології і навчальних інструментів для викладання курсів лідерства.

Центр лідерства УКУ є спільним проектом Українського католицького університету, Львівської бізнес-школи УКУ, Інституту лідерства та управління УКУ та Школи управління УКУ, що втілюється за партнерства та співпраці з Ivey Business School.

Місією Центру лідерства є розвиток нового покоління лідерів у сфері бізнесу, державного адміністрування, неприбуткового та військового сектору через навчання, дослідження та партнерство з провідними глобальними інститутами. Центр лідерства УКУ ставить за мету здійснити прорив у розробці методології та інструментів викладання курсів лідерства: в рамках діяльності Центру передбачено розробку навчальних кейсів на тему лідерства та проведення дослідження феномену лідерства у сфері бізнесу, державного управління, військового та неприбуткового секторів.