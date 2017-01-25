Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему

Національний банк України видав свідоцтво про реєстрацію платіжній організації “Платисервіс”, яка створена для здійснення переказів готівки та безготівкових переказів у національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

“Згідно з правилами “Платисервіс”, учасниками платіжної системи можуть бути банки України та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та які на підставі договору з платіжною організацією надають послуги користувачам платіжної системи «Платисервіс» щодо переказу коштів за допомогою цієї системи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розрахунковим банком платіжної системи є ПАТ «АКОРДБАНК».