На Львівщині затримали раніше судимого чоловіка, який пограбував на вулиці жінку

На одній з вулиць міста Дрогобича зловмисник вирвав сумку з рук жінки

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

У Дрогобицький відділ поліції наприкінці минулого року звернулася місцева мешканка, котра повідомила, що близько десятої вечора на одній з вулиць міста невідомий вирвав у неї сумку, в якій був мобільний телефон «SUMSUNG GALAXY» та кошти в сумі 400 гривень. Сума завданих збитків становить 3600 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 22-річний уродженець одного з сіл району.

За цим фактом було відкрито провадження за ч.1 ст. 186 (грабіж) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.

Працівники поліції довели причетність зловмисника до скоєння злочину та оголосили йому про підозру.