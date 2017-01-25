На Львівщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинула жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні , 25 січня, близько 16.00, на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Терновиця.

Як встановили правоохоронці, сталося лобове зіткнення вантажівки «Вольво» та легкового автомобіля «Рено».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На момент ДТП у легковому автомобілі «Рено» було чотири особи. З них одна жінка загинула, ще одну жінку і двох чоловіків оглядають медики.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи загиблої та постраждалих.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.