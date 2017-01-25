На Львівщині невідомі втекли від єгерів, кинувши зброю у лісі

Двоє озброєних чоловіків, побачивши патруль єгерів, втекли, кинувши карабін Мосіна та мисливську рушницю.

У Кам’янко-Буське відділення поліції 24 січня звернувся голова місцевого товариства мисливців та рибалок, котрий повідомив, що під час обходу мисливських угідь, який він здійснював разом з єгерями, вони помітили двох озброєних чоловіків, котрі, помітивши їх, втекли, кинувши зброю.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. правоохоронці вилучили карабін Мосіна з чотирма патронами калібру 7.62 мм в магазині та гладкоствольну мисливську рушницю невідомої моделі та скерували їх на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють особи чоловіків, котрі залишили зброю, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.