На горі Тростян у Славському загубилися двоє лижників

Рятувальники знайшли заблукалих у горах туристів. Медичної допомоги вони не потребували.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

24 січня, о 20:54, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Славське Сколівського району двоє туристів-лижників, 1995 та 1993 років народження, заблукали на горі Тростян.

Один із заблукалих хлопців не розгубився й зателефонував до рятувальників по допомогу. Він повідомив, що під час катання на лижах вони загубились на північному схилі гори Тростян і не можуть знайти безпечну дорогу.

На пошуки хлопців негайно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України.

О 22:10 заблукалих знайшли на північному схилі гори Тростян. Медичної допомоги вони не потребували. Рятувальники доправили хлопців до селища Славське.