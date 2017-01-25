МВС хоче скоротити термін дії посвідень водія

Міністерство внутрішніх справ планує скоротити термін дії водійських посвідчень із 30 до 5-15 років та переглянути категорії транспортних засобів відповідно до вимог ЄС.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.

Зміни готують до Закону “Про дорожній рух і ПДР України”. За словами заступника міністра, це дозволить перевірити здоров’я водіїв, а також переглянути категорії транспорту.

Пані Дєєва також повідомила, що перегляд термінів дійсності прав сприятиме дотриманню безпеки дорожнього руху.

У відомстві анонсують появу нових стандартів і періодичності проведення технічного контролю транспорту, який перевозить небезпечні вантажі. За її словами, будуть впроваджені і нові стандарти з підготовки та екзаменації водіїв.