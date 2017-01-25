Мирослава Мариновича нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого

З нагоди Дня Соборності України проректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Про це повідомляє сайт Українського католицького університету.

Згідно з Указом Президента України, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович став одним із одинадцятьох нагороджених мешканців Львівщини «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю» .

Мирослав Франкович Маринович — український правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи, організатор амністерського руху в Україні, віце-ректор Українського Католицького Університету у Львові.