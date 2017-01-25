Microsoft допоможе МОН створити освітню платформу

Міністр освіти Лілія Гриневич та віце-президент Microsoft з питань освіти Ентоні Сальсіто обговорили можливість розробки інтерактивної онлайн-платформи, яка може забезпечити громадянам України доступ до якісних освітніх матеріалів.

За словами Лілії Гриневич, онлайн-платформа має стати важливою складовою реформи загальної середньої освіти в Україні, повідомляє osvita.ua.

«Трансформація освіти – є однією з ключових реформ для країни. Концепція Нової української школи має забезпечити інвестиції в розвиток людського капіталу заради інноваційного зростання країни і самореалізації кожної людини. Воснові нової платформи будуть закладені нові стандарти знань, сучасні навчальні програми та методи. Окрім того, ми маємо на меті впровадження дистанційної моделі навчання», – зазначила Гриневич.

Сторони також обговорили можливість участі Microsoft у технічній розробці освітньої онлайн-платформи, менторській допомозі та підготовці вчителів до нових умов за допомогою курсів та навчальних програм Microsoft.

«Для наших вчителів настане час великих відкриттів, і ми будемо вдячні компанії Microsoft за допомогу в розробці та технічній підтримці освітньої онлайн-платформи», – наголосила міністр освіти.

У свою чергу, Ентоні Сальсіто висловив переконання, що окрім створення системи, не менш важливим кроком є побудова відповідної культури, де лідери-освітяни слугуватимуть взірцем для своїх колег.

«За статистикою, якщо в школі є такий лідер – він провокує на створення цієї культури та «тягне» за собою близько 90% вчителів. Освіта є одним з основних прав людини і найбільш важливим внеском у майбутнє окремих людей, громад, нації і цілого світу. Наша мета – допомагати кожному педагогу та учню досягати більшого завдяки технологіям», – додав віце-президент Microsoft.