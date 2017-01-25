Мешканці Рясного знову перекрили одну з вулиць Львова (фото, відео)

Про це на сторінці спільноти Варта-1 у Фейсбук повідомив Ігор Зінкевич.

“Перекриття дороги на Рясне 2 біля Рясне Руська – рух ускладнено”, – написав громадський активіст.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, на вул. Широкій люди перекрили рух. Протестувальники безперервно ходять пішохідним переходом.

Люди протестують через ситуацію зі сміттям у Львові. Наразі орієнтовна кількість учасників 30 осіб.

Нагадаємо, що мешканці мікрорайону Рясне не вперше перекривають дорогу. У такий спосіб вони протестують проти проти діяльності ЛКП «Львівспецкомунтранс» на території колишнього заводу «Львівхімсільмаш», де планували відсортовувати сміття.