Курс долара в Україні падає п’ятий день поспіль

На сьогодні, 25 січня, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні.

1 долар США – 27,23 грн;

1 євро – 29,26 грн;

10 російських рублів – 4,59 грн.

Таким чином, курс долара в порівнянні з вчорашніми значеннями знизився на 10 копійок, повертаючись на рівні двотижневої давності. Долар дешевшає вже п’ять днів поспіль.

Євро впав на 2 копійки після вчорашнього зростання на 12 копійок.

Курс російського рубля, як і напередодні, залишився майже незмінним.

Нагадаємо, 24 січня на міжбанківському валютному ринку курс долара впав на 3 – 4 копійки. Торги закрилися котируваннями 27,22 – 27,27 грн. Сьогоднішні торги ще не почалися.