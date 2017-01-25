Коти-герої Одарка та Максим шукають дім!

Одарка та Максим – братик і сестричка. Вони – чудові чотирилапі смугасті муркотуни, що дуже чекають на свого господаря в ЛКП «Лев».

Ці двоє чудових кошенят пережили щось жахливе, але, на жаль, не можуть нам про це розповісти. Якось неподалік огорожі ЛКП «Лев» у Львові з’явився дитячий рюкзак. Хтось його залишив на вулиці. У морозяну погоду він простояв добу надворі, а тоді почав… ворушитись. Всередині знайшли двох смугастих кошенят.

Тваринки мали багато задавнених переломів і забоїв. Проте команді ЛКП «Лев» їх вдалося врятувати. І тепер ці двоє п’ятимісячних ніжних буркотунів гукають дім. Вони вже стерилізовані та мають хороший апетит. Максим і Одарка – братик та сестричка. Вони стільки усього пережили разом, що шукають господаря чи родину, яка готова забрати їх одразу обох у новий дім. Вони зворушливі, милі, ніжні і будуть неймовірними домашніми котами!

Якщо ви хочете познайомитися з цими чудовими малюками і забрати їх додому, звертайтеся в ЛКП «Лев»: м. Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 535 4545. Підприємство працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00.