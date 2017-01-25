Де у Львові можуть зігрітись та попити гарячого чаю безпритульні

На найближчі дні синоптики прогнозують зниження температури повітря. Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, що на вул. Кирилівській, 3а, працює і працюватиме у звичному режимі. Відтак, нужденні можуть звертатись у пункт денного обігріву і у відділення нічного перебування. Також у будні дні з 9 ранку до 6 вечора функціонує пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 (приміщення регіонального Центру соціальної адаптації).

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як розповіли в Центрі обліку та нічного перебування, вдень у центрі на ІІ поверсі діє пункт денного обігріву, куди всі, хто цього потребує, можуть прийти погрітися і попити гарячого чаю. Також – проконсультуватись із соцпрацівниками центру. Він працює з 08.00 до 20.00. Відділення нічного перебування, в якому особи можуть переночувати, отримати теплий одяг, санітарно-гігієнічні послуги, а також першу медичну допомогу, працює в центрі щоденно, з 20.00 до 08.00 год. У такому режимі центр працював і працюватиме протягом зими.

Водночас небайдужих мешканців просять допомогти: хто має змогу, може приносити у центр теплий одяг, зокрема куртки та взуття середніх розмірів, особливо – чоловіче. Також – білизну, шкарпетки тощо.

Окрім того, ще один пункт денного обігріву розміщений на вул. Личаківській, 56 (приміщення регіонального Центру соціальної адаптації). Він працює у будні дні з 9.00 до 18.00.