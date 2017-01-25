Львів’янин вкрав з магазину куртку вартістю майже тисячу гривень

Зловмисника викрили правоохоронці, відкрито кримінальне провадження.

У Пустомитівське відділення поліції 24 січня із заявою про крадіжку звернувся менеджер одного з магазинів, розташованих у торгово-розважальному центрі. Чоловік повідомив, що з торговельної зали було викрадено чоловічу куртку вартістю майже тисячу гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 27-річний львів’янин. Викрадену куртку правоохоронці у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводять досудове розслідування.