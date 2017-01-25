166 земельних ділянок на Львівщині можна взяти в оренду

Держгеокадастр підготував перелік земельних ділянок, які можна взяти в оренду

Перелік земельних ділянок, які пропонуються для продажу права їх оренди у 2017 році, містить 166 пропозицій, загальною площею 3046 га. Найбільші площі с/г земель пропонуються для продажу права оренди у Бродівському (620 га) та Сокальському (334 га) районах Львівської області.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

“Наші працівники постійно оновлюють перелік ділянок, які пропонуємо інвесторам в оренду. Завдяки земельним аукціонам з продажу права оренди с/г земель за межами населених пунктів, проведеним минулого року, до місцевих бюджетів додатково надходитиме 7,9 млн грн щорічно”,- відзначив Андрій Кавецький, керівник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

У січні цього року працівники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області підготували та додали до переліку 23 земельні ділянки державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, загальною площею 440 га.

Довідка

Ознайомитися з переліком земельних ділянок, результатами проведених земельних аукціонів можна на сайті Держгеокадастру України.