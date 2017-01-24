Завтра в ЛОДА відбудеться позачергове засідання комісії ТЕБ і НС

Для вирішення сміттєвої проблеми у Львові голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка скликає засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Завтра, 25 січня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка збирає позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

На засіданні розглянуть питання вивозу твердих побутових відходів із території Львова. До участі, окрім членів комісії, запрошені представники міської влади, а також декількох територіальних адміністративних одиниць Львівщини.

Початок о 10:00 у приміщенні Львівської ОДА (вул. Винниченка, 18), каб. 257.

Нагадаємо, учора прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів робочу зустріч з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою, на якій обговорили ситуацію навколо утилізації твердих побутових відходів у Львові.

За результатами зустрічі прем’єр-міністр доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації.