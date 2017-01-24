Записатися на прийом до спеціалістів центрів зайнятості тепер можна дистанційно

На сайті Державної служби зайнятості (dcz.gov.ua) почав діяти новий сервіс – «Електронна черга реєстрації безробітних»

Користувачі сайту можуть дистанційно через рубрику «Електронні послуги» записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, обравши мету, дату та годину візиту. У такий спосіб особа може зарезервувати час на прийом до фахівця з метою працевлаштування або отримання консультації з тимчасової зайнятості, вибору фаху, професійного навчання чи з юридичних питань. Про це інформує відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Львівського обласного центру зайнятості.

До слова, це вже не перша послуга, яку надають у режимі он-лайн. Приміром, на каналі Львівського ОЦЗ у мережі YouTube і на веб-сторінці ЛОЦЗ (dcz.gov.ua/lviv) для працедавців сформований і постійно оновлюється каталог відеорезюме безробітних, у якому налічується майже 470 самопрезентацій тимчасово непрацюючих жителів області. Також діє база відеовакансій, завдяки якій пошуковці роботи мають змогу обрати різні варіанти працевлаштування й докладно ознайомитися з напрямами діяльності та специфікою виробництва майже 50 фірм і компаній. Окрім того, з метою оперативного укомплектування вакансій посадовці центрів зайнятості організовують онлайн-співбесіди для тих, хто шукає місце праці та його пропонує.

Запроваджені новації – це лише частина стратегії модернізації служби зайнятості. Уже в першому кварталі цього року запрацює новий сайт Державної служби зайнятості, до розробки концепції якого долучилися міжнародні експерти, зокрема представники МОП і ООН. Він буде найбільшим майданчиком для пошуку претендентів на роботу в Україні, адже дозволить створювати інтерактивні профілі користувачів та особисті веб-кабінети. Водночас триває робота щодо створення Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості, тобто нової он-лайн технології швидкого пошуку і добору кадрів за запити працедавців. Інновація сприятиме працевлаштуванню та побудові професійної кар’єри не лише студентській молоді, випускникам навчальних закладів, а й іншим категоріям населення, а також передбачатиме профорієнтацію, професійну діагностику в режимі он-лайн і дистанційне навчання потенційних працівників відповідно до потреб ринку праці.