Відтепер Нацполіція спільно з лісниками охоронятиме ліси

Відтепер Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства та Головне управління Національної поліції у Львівській області спільно забезпечуватимуть охорону лісів, раціональне використання лісових ресурсів, запобігатимуть нелегальному обігу деревини та боротимуться з незаконними рубками. Днями сторони підписали відповідний документ – “Заходи щодо боротьби з незаконними рубками і попередження нелегального використання деревини”.

Про це повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

“Цим документом передбачено проведення спільних рейдів з охорони лісів від незаконних рубок та інших лісопорушень, в тому числі порушень правил пожежної безпеки”, – зазначив Анатолій Дейнека.

За його словами, також будуть проводитись перевірки правомірності перевезення споживачами деревини, заготовленої в лісах, незалежно від їх відомчого підпорядкування. Окрім того, для інформування громадськості щодо стану охорони лісів, фактів незаконних рубок та результатів їх розслідування, реалізацію заходів висвітлюватимуть у засобах масової інформації.