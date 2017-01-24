В арт-кав’ярні «Квартира 35» презентують «Історію, варту цілого яблуневого саду»

У середу, 25 січня, в арт-кав’ярні «Квартира 35» відбудеться презентація роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21»

Про це інформує сайт МО «Дзиґа».

Презентація роману «Історія, варта цілого яблуневого саду» пройде в рамках промотуру Максима Дупешка містами України, який триватиме понад місяць. Автор представить свій роман широкій цільовій аудиторії, яку, без сумнівів, зможе зацікавити, адже «Історія, варта цілого яблуневого саду» – це локальна історія з універсальними змістами і смислами. Чернівці, які є основним тлом і контекстом роману, – це ніщо інше, як модель Європи. А в долях так званих маленьких людей кожен зможе побачити, відчути, впізнати частку, а то й значну долю, своєї родинної історії. Хронотоп роману досить широкий – від австро-угорської доби і до наших днів.

На тему питань історико-політичних, національних та універсальних, про мільйони доль так званих маленьких людей, які не зафіксовані у підручниках і томах з історії, але кожна із яких, варта цілого яблуневого саду, можна буде поспілкуватися 25 січня у «Дзизі». Читачі та представники ЗМІ матимуть можливість почути від автора про його роман, історію роботи над ним, реальні факти, вимисли і домисли, про персонажів та їхні долі, прототипів, про те, як і із чого письменник збирав свій непростий, химерний, колоритний і винятковий смисловий світ, про сучасну прозу як в Україні, так у світі. А головне – поміркувати на такі непрості теми, як окупація, внутрішня окупація, деокупація, про війну на Сході як незавершений акорд ІІ Світової, про невишиваний патріотизм, про те, чи можна позбутися українського національного питання в українській літературі та багато іншого, адже «Історія, варта цілого яблуневого саду» має великий асоціативно-смисловий, проблемний потенціал.

Початок презентації – о 18:00. Модерує Христина Назаркевич.