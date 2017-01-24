Унаслідок ДТП на Любінській травмувалася 78-річна львів’янка

Жінку-пішохіда госпіталізовано в нейрохірургію

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 січня о 17.50 на вулиці Любінська, 102.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ», 64-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, наїхав на 78-річну львів’янку-пішохода.

Унаслідок ДТП жінку-пішохіда госпіталізовано в нейрохірургію з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин лобної ділянки, закритий перелом сьомого та восьмого ребер».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці з’ясовують обставини ДТП. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Тривають слідчі дії.