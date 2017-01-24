У тестуванні на «Ігри Нескорених» у Львові взяли участь 39 кандидатів із Західної України (ФОТО)

Про це інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій з посиланням на Міноборони України

У Львові українські військовослужбовці та ветерани із західних областей України, які отримали травми, поранення та інвалідність під час виконання службових обов’язків, зокрема брали участь у бойових діях на Донбасі, поборолися за право представляти збірну України на «Іграх Нескорених» (Invictus Games), які відбудуться у Торонто (Канада) у вересні поточного року.

Львівська навчально-спортивна база літніх видів спорту першою з трьох спортивних закладів Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України провела тестування кандидатів. Загалом на перший відбірковий етап зареєструвалося 39 учасників. Серед них 6 представників від Збройних Сил України, 2 — від Державної прикордонної служби України і по одному від Національної поліції та Національної гвардії. Решта учасників — ветерани війни та бойових дій.

Змагання проходитимуть у шести видах спорту: легка атлетика, велоспорт, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажерах. Зараз розпочався процес тестування всіх, хто виявив бажання взяти участь у змаганнях.

Після тестових етапів планується проведення Всеукраїнських ігор за регламентом «Invictus Games», а вже потім розпочнеться активний тренувальний процес з підготовки до матчу Україна — Естонія — Грузія. Найкращих 15 спортсменів цього проекту будуть активними членами Національної збірної команди, щоб гідно представити Україну на світовому рівні у Канаді.